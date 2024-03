Jangal das Araucárias é eleito Melhor Resort Multipropriedade pelo segundo ano consecutivo

O Boutique Hotel gaúcho Jangal das Araucárias, em Canela, foi eleito pela segunda vez consecutiva, pelo TC Awards (Portal Turismo Compartilhado), como melhor resort multipropriedade.



Os empreendimentos que ganharam o prêmio não apenas atendem aos mais altos padrões de qualidade, mas também representam uma experiência inigualável para os viajantes em busca de momentos memoráveis e serviços excepcionais.



Os vencedores foram determinados com base nas avaliações dos hóspedes nas principais plataformas de viagens, incluindo TripAdvisor, Booking.com e Expedia. Requisitos estritos foram estabelecidos pelo TC Awards, incluindo notas mínimas e um número significativo de avaliações durante o período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024.



“Esse prêmio destaca não apenas a excelência em hospitalidade, mas também a capacidade de adaptação e inovação em setor em constante evolução, como o multipropriedade”, reforça Gabriela Schwan Poltronieri, CEO da Rede Swan Hotéis.



A cerimônia de premiação será durante o Multipropriedade Summit 2024, cujos detalhes de data e local ainda não estão definidos.

Rede Swan Hotéis

Rede gaúcha com 31 anos de história. O primeiro empreendimento abriu as

portas em 1993, em Novo Hamburgo, e nasceu da necessidade percebida na região de um hotel

para visitantes, clientes e fornecedores que não encontravam uma alternativa na cidade e

acabavam se hospedando em Porto Alegre. A rede conta com unidades em Porto Alegre, Novo

Hamburgo, Caxias do Sul e Rio Grande no Brasil, além de um hotel em Lisboa e três em Sintra,

em Portugal, todos no estilo boutique house. O lançamento mais recente da rede é o Jangal das

Araucárias Swan Design Hotel, em Canela, e o próximo será uma casa em Portugal voltada ao

short-term rental. Saiba mais em www.swanhoteis.com.br.