JEC Krona, Atlântico, ACBF e Praia iniciam com vitória na Super Copa Gramado de Futsal 

Iniciou nesta segunda-feira (11) mais uma edição da Super Copa Gramado de Futsal. Palco de grandes eventos, o Ginásio Perinão em Gramado lotado recebeu oito equipes na rodada de abertura com jogos muito disputados. Foram 11 gols marcados.

O atual campeão da Super Copa Gramado, o JEC/Krona de Joinville, abriu a rodada em um jogo muito disputado. Vitória apertada do JEC Krona por 1 x 0, gol de Éder Lima quando restavam 30 segundos somente para encerrar o primeiro tempo.

No segundo jogo da noite, o atual campeão da Liga Nacional, o Atlântico de Erechim, fez valer a supremacia e venceu o Santo André/Intelli pelo placar de 4 x 1. Os gols foram marcados por Richard, Deivão, Erick e Suelton. Para o Santo André marcou Israel.

ACBF e Minas Tênis Clube fizeram um jogo muito disputado. Muitas chances de gol desperdiçadas para ambas as equipes. No final da primeira etapa a ACBF marcou seu gol com o camisa 13, Daniel. Em todo segundo tempo o Minas pressionou, inclusive com goleiro-linha em boa parte da etapa final, mas a ACBF segurou o placar, 1 x 0. A partida foi assistida pelo homenageado da Super Copa, Clovis Tramontina. O “Troféu Clovis Tramontina” será entregue ao campeão da edição deste ano do evento em Gramado.

E fechando a primeira rodada, Assoeva e Praia Clube, fizeram um primeiro tempo com raras chances de gol. Em uma destas oportunidades que o Praia marcou seu gol com o camisa 9, Fabinho. No segundo tempo de jogo o Praia Clube foi para cima, Gilvan duas vezes ampliou para 3 x 0. Rafa marcou contra ao tentar interceptar um lance de contra-ataque: final 4 x 0 Praia Clube.

Nesta terça-feira, dia 12, acontece a segunda rodada da competição:

14 horas – Campo Mourão x Minas Tênis Clube

16 horas – JEC Krona x ACBF

19 horas – Praia Clube x Santo André/Intelli

21 horas – Atlântico x ASSOEVA

Os resultados da primeira rodada foram estes:

JEC Krona 1 x 0 Campo Mourão

Atlântico 4 x 1 Santo André/Intelli

ACBF 1 x 0 Minas Tênis Clube

Praia Clube 4 x 0 ASSOEVA

O acesso aos jogos que acontecem no Ginásio Perinão em Gramado é gratuito e tem transmissão da fase classificatória, semifinais e final pelo Canal BandSports e NSports.

A Super Copa Gramado de Futsal tem a realização da SER Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O patrocínio é da Krona Tubos e Conexões, KTO e CRESOL. A chancela e direção técnica é da Liga Gaúcha de Futsal. A Nedel é a bola oficial da Super Copa Gramado e a Rede Sky é o Hotel Oficial da competição.