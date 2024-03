Prefeito de Nova Petrópolis Darlei Wolf segue a frente da Amserra 

Prefeito de Nova Petrópolis Jorge Darlei Wolf foi reeleito presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra – Amserra, em reunião que ocorreu na Prefeitura de Gramado, na manhã desta segunda-feira, 11.

A diretoria para esta gestão ficou assim composta:

Presidente: Prefeito de Nova Petrópolis Jorge Darlei Wolf

Vice-presidente: Prefeito de Canela Constantino Orsolin

Vice-presidente de finanças: Prefeito de São Francisco de Paula: Marcos Aguzzolli

O Conselho Fiscal ficou com um membro, a Prefeita de Santa Maria do Herval Mara Stöffel.

O cargo de vice-presidente administrativo e as demais cadeiras do Conselho ficarão sem ocupantes, já que os demais prefeitos irão concorrer no pleito eleitoral deste ano, o que os impede de exercer qualquer cargo na Associação.

No encontro também foi aprovado o novo estatuto da entidade, com adequações a Lei 14341/2022.

Estiveram presentes os prefeitos de Nova Petrópolis Jorge Darlei Wolf, de Gramado Nestor Tissot, de São Francisco de Paula Marcos Aguzzolli e de Santa Maria do Herval, a prefeita Mara Stöffel, além do secretário de turismo de Canela, Gilmar Ferreira, representando o prefeito Contantino Orsolin.

O próximo encontro da Amserra será em Canela, no mês de abril, em data e local a serem definidos.