PROCON alerta sobre escritório que promete cancelar descontos indevidos do INSS

Recentemente, aposentados e pensionistas têm sido alvo de um golpe por meio de contatos de um escritório que promete cancelar descontos indevidos do INSS. Na mensagem recebida pelos beneficiários, é alegado que os descontos são indevidos e sem prazo para término, especialmente em relação a cartões de crédito consignados, que não deveriam ser cobrados diretamente do benefício.



O Procon de Canela destaca que o cartão de crédito consignado é autorizado pelo governo federal, tornando esses descontos legítimos em circunstâncias normais. Diante dessas situações suspeitas, é importante que as pessoas não compartilhem seus dados pessoais, evitem tirar fotos e, se houver dúvidas, consultem o Procon ou entrem em contato com autoridades competentes.



Recomenda-se que os aposentados e pensionistas se comuniquem com instituições confiáveis para analisar a legitimidade desses contatos e, se necessário, solicitar documentos dos contratos para verificar se estão sendo vítimas de fraude.



E havendo dúvidas ou queira relatar situações sobre empréstimos indevidos, pode procurar o Procon Canela na rua Dom Pedro II, nº 8. O contato de WhatsApp, pode ser realizado através do número (54) 99138-1905 ou ligar para o número (54)3282-5121.