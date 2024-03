Teatro de Canela será tema de documentário 

Lisiane Berti inicia os trabalhos para a gravação do documentário A História do Teatro em Canela.

O projeto é voltado primeiramente a todos os amantes do teatro e comunidade canelense que aprecia ou possui vínculo emocional com a história e cultura local e também aos professores e alunos da Rede Estadual e Municipal de Ensino.



A ideia central do projeto é um resgate histórico da trajetória teatral da cidade de Canela, que já teve grande referência em produções teatrais, que começaram a se desenvolver entre as décadas de 20 e 30.



“O projeto é fundamental para este momento de perda de identidade cultural da cidade, pois resgata e preserva a história do teatro em Canela, enfatizando sua importância na vida e formação dos artistas, plateia, bem como em suas relações com localidades vizinhas. Além disso o projeto propõe um olhar sobre toda a trajetória cultural da cidade que sempre teve como base os pilares: “educação, cultura e comunidade”, afirma Lisi Berti.



A pesquisa do resgate da história já está finalizada e no próximo mês será o momento de gravações de entrevistas com algumas pessoas que fizeram parte deste tão importante legado.



O projeto “A História do Teatro em Canela” é da atriz e diretora Lisiane Berti, contemplado e financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo – Edital 09/2023 – Canela.