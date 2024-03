Trabalho realizado no Centro Social Padre Franco abre espaço para apresentações artístico-culturais 

O trabalho resultante das oficinas das quais as crianças e adolescentes do Centro Social Padre Franco participam, rende espaço para apresentações culturais e artísticas na região.

No último dia 6, integrantes da Banda Marcial abriram as apresentações da Assembleia do Sicoob Canela. O evento contou também com apresentações de dança.

“O Sicoob Canela, desde sua inauguração, é um grande parceiro do Centro Social Padre Franco, através de doações para ações da instituição, bem como apoio através do Fundo de Desenvolvimento Social Sicoob”, fala o agradecido presidente da instituição Maicon Moura.

O Centro Social Padre Franco foi também convidado pela ACIC para uma ação de Páscoa no evento “Nos Trilhos da Mágia Páscoa”. Um casal de adolescentes atendidos pela instituição fará interação com público, vestidos de coelhinhos, distribuindo chocolates e alegria, além disso outra adolescente atendida fará maquiagens artísticas no público.

As intervenções ocorrerão em diversos pontos da cidade, a partir das 17h30 nos dias 15, 22 e 28 de março e também em 5 de abril. Já nos dias 16, 23, 29 e 30 de março e em 6 de abril, serão às 13h.

Os alunos envolvidos receberão um cachê individual em reconhecimento pela dedicação e tempo disponibilizado para realização das intervenções. Além disso este é um meio de incentivar e beneficiar as crianças e adolescentes a desenvolverem o lado artístico, bem como receberem um cachê propiciando sua própria renda.

As crianças e adolescentes atendidos pelo Centro Social terão uma divertida confraternização de Páscoa, nos dias que antecedem a data. Para tanto, a instituição busca ajuda da comunidade para os doces que serão entregues a eles. Qualquer um pode ajudar com guloseimas – balas, pirulitos e chocolates – ou realizando doação em dinheiro através da chave Pix: (CNPJ) 90934811000152.