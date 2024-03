1.6 A clareza ajuda a conquistar sonhos

Caro leitor, chegamos a última parte da abordagem sobre mentalidade financeira, já falamos do que é o dinheiro, da importância de falar sobre ele, do dinheiro emocional e racional e a energia do dinheiro. Agora vamos discutir um pouquinho sobre como a clareza pode nos ajudar a conquistar os nossos sonhos.

Quando as pessoas não sabem o que querem, fica muito difícil de conquistar algo, está sujeito as situações corriqueiras da vida. E aí você houve falar em sonhos, objetivos e metas, e tudo soa muito parecido, então vamos te contar como atingir seus sonhos de forma organizada, mas primeiro preciso que você saiba o que são sonhos e o que diferencia eles do objetivo e da meta.

Pois bem, sonhos são pensamentos, desejos e emoções que quando misturados, lhe induzem para um futuro incerto e sem data para acontecer. Já o objetivo é quando este sonho que antes não tinha data para acontecer, passa a ter, conectando-se a sua realidade. E por fim, a meta é o objetivo em frações menores (pequenos pedaços), tornando mais fácil visualizar todo percurso até o sonho. E todo mundo precisa de sonhos na vida, não é mesmo?

O objetivo de falar sobre clareza é justamente lhe aproximar da vida que você gostaria de viver, porque quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve, famosa frase bem clichê, mas que faz todo sentido. O primeiro passo é termos sonhos porque eles nos motivam, mas não basta ter sonhos se nós não tivermos a clareza de onde queremos chegar.

Um livro muito legal para estuarmos mais a fundo é o “Dinheiro: domine esse jogo” , nele o autor Tony Robbins tem uma fala sobre a relação do dinheiro e dos sonhos “O dinheiro é uma das maneiras pelas quais podemos transformar os sonhos que temos na realidade em que vivemos. Sem dinheiro suficiente, ou com uma verdadeira escassez dele, a vida pode parecer sofrível. Mas quando você tem dinheiro no bolso, tudo fica automaticamente melhor.” (ROBBINS, p.107, 2018).

Sempre que inicio um processo de mentoria financeira, algumas pessoas chegam certas de que sabem o que querem e o que precisam para resolver seus problemas. Geralmente estão buscando mais foco, mais organização, mais disciplina ou então mais coragem pra vencer suas dívidas. Tudo isso é muito importante, mas na prática, tudo é muito subjetivo, falta clareza. Quando queremos fazer uma mudança na nossa vida financeira, temos que ter um objetivo exato, este sim vai permitir nos fazer chegar lá. Vamos para um exemplo, Ju quero ter uma casa própria. Ok, como ela é, a cor, o tamanho, a localização, qual o valor, enquanto tempo, porque isso é importante? RESUMINDO, CLAREZA É A PONTE ENTRE OS SEUS SONHOS E A SUA REALIZAÇÃO!