Artistas plásticos estão pintando o rural de Gramado

Projeto inédito reúne artistas que estão retratando as belezas naturais da cidade

Não estranhe se, ao passar por alguma estrada das diversas áreas rurais de Gramado, você encontrar na beira das estradas, um pintor com seu cavalete, tela e tinta empunhados, pintando uma paisagem. Este está sendo o trabalho do Coletivo Plein Air Gramado, composto por quatro pintores gramadenses e que estão incumbidos de eternizar as belezas do patrimônio natural de Gramado através de suas habilidades artísticas.

Esta é mais uma das ações culturais promovidas no projeto Gramado Natural – 1º primeiro encontro de pintura ao ar livre, que já está a todo vapor, tomando as ruas e os espaços da cidade. Dividido em duas etapas, o Gramado Natural é concebido através da relação de três áreas de atuação: artes visuais, meio ambiente e artes de rua. Onde, todas as suas atividades artísticas e culturais estarão interligadas à quatro eixos, sendo eles: criação artística, atividades formativas, mostra de artes e intercâmbio cultural. Nesta primeira etapa, o grupo de artistas plásticos está percorrendo vinte áreas rurais do município, com o objetivo de pintar as paisagens in loco, através do estilo En Plein Air, ou seja, pintar ao ar livre. As saídas de campo iniciaram-se no dia 19 de fevereiro e o grupo já passou por doze das vinte linhas planejadas, que são: Serra Grande, Caboclo, Gambelo, Nova Renânia, Linha 28, Quilombo, Linha Bonita, Linha Nova, Furna, Pedra Branca, Tapera Alta e Tapera Italiana. Ao longo do mês de março, o coletivo visitará as demais linhas previstas para serem pintadas ao vivo.

As obras criadas durante estas saídas de campo para pintura irão compor uma exposição de pinturas, que terá sua vernissage realizada no dia 02 de maio, no Centro de Cultura Arno Michaelsen, junto da Secretaria Municipal de Cultura de Gramado.

Para aqueles que gostam de acompanhar em tempo real, todo o processo de criação das obras está sendo registrado, documentado e compartilhado na página do projeto no intagram, @gramado.natural. “Nossa intenção é a de que o público possa acompanhar junto conosco o avanço das criações artísticas, das saídas de campo, de cada paisagem escolhida e cada pintura feita pelos artistas. Assim, conseguimos envolver mais a comunidade gramadenses e já tem sido um grato prazer o retorno que estamos tendo da mesma”, ressalta Luana Michel, agente cultural responsável pelo projeto.

Atendendo ao segundo eixo do projeto, no mês de abril serão ofertadas diversas atividades formativas voltadas às temáticas de organização profissional do artista, técnicas de pintura a la prima, gestão cultural aplicada às artes plásticas e conscientização sobre preservação do meio ambiente. As inscrições serão abertas em breve, contarão com vagas limitadas e serão direcionadas para artistas plásticos e profissionais dos segmentos das artes além de entusiastas das artes e que queiram aprimorar seus conhecimentos.

Já o encontro de pintores ocorrerá de 02 a 05 de maio e reunirá profissionais vindos de outros estados, para ministrarem cursos, participarem de intercâmbios e trocas de experiências. “Em maio teremos momentos de saídas para pintura ao ar livre onde outros artistas poderão vivenciar, também teremos mostra de pinturas, shows musicais, oficinas com historiadores e arteterapeutas e saraus culturais, todas as atividades planejadas com muito carinho e qualidade, entregues gratuitamente ao público”, comenta Alessandro Müller, integrante do coletivo de pintores e curador artístico do projeto.

Maiores informações sobre o encontro podem ser encontradas no perfil do Instagram @gramado.natural.

O projeto Gramado Natural, possui como agente cultural a LM Produções Artísticas, foi contemplado no edital 06/2023 para produção de evento voltado a diversas linguagens, conta com o financiamento do Fundo Municipal de Cultura, possui Laghetto Hoteis como Hotel Oficial e é uma realização da Prefeitura Municipal de Gramado, via Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.