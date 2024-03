Brigada Militar prende dupla por tráfico de drogas em Gramado

Na noite de terça-feira (12/03) de março de 2024, por volta das 23h30, após denúncias anônimas sobre um veículo Cross Fox, cor prata, que teria acabado de entregar entorpecentes para um indivíduo próximo a um estabelecimento comercial na área central, a guarnição da Força Tática realizou buscas e visualizou o carro suspeito parado na Avenida Borges de Medeiros.

Ao se aproximar, foi visualizado que algum dos tripulantes arremessou algo pela janela do veículo, posteriormente constatado serem dois tabletes de maconha. Foi realizada a abordagem, identificando os quatro tripulantes.

Com o condutor, de 24 anos, foram encontradas duas buchas de cocaína e dinheiro no bolso de sua calça. Dentro do carro foi encontrada uma sacola, no banco traseiro, contendo uma porção de 50 gramas de maconha, já fracionadas para venda, e outras seis buchas de cocaína, além de mais uma quantia em dinheiro. Também foi encontrado uma balança de precisão, mais uma porção de 50 gramas de maconha e quatro comprimidos de ecstasy, que seriam do passageiro de 18 anos.

Questionadas, duas mulheres, de 19 e 22 anos, que estavam no banco de trás do carro, informaram que são usuárias de entorpecentes e foram conduzidas como testemunha do crime. Os dois homens assumiram que os ilícitos lhes pertenciam, que as duas mulheres não tinham envolvimento, e de fato estariam comercializando as drogas. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao presídio de Canela.