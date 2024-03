Brigada Militar realiza duas prisões por tráfico de drogas em Canela

Ações ocorreram nos Bairros São Lucas e Leodoro Azevedo

Na tarde de terça-feira (12/03), a Brigada Militar, por meio do Pelotão de Força Tática, durante ações policiais no município de Canela, efetuou duas prisões por tráfico de drogas, uma no bairro São Lucas e outra no bairro Leodoro de Azevedo.

Por volta das 15 horas, na rua Adalberto Wartmann, no bairro São Lucas, moradores informaram sobre um rapaz realizando venda de entorpecentes em um beco. Os policiais militares, ao averiguarem, avistaram o suspeito, que ao perceber a presença da viatura tentou fugir, mas foi detido. Com ele foram encontradas 10 buchas de cocaína, totalizando 10,1 gramas, além de uma quantia em dinheiro.

O indivíduo, de 20 anos, com antecedentes por ameaça, perseguição, injúria qualificada e vias de fato, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela. Durante o deslocamento, ele informou informalmente que havia adquirido a droga para venda com outro suspeito na Praça do Lago, no bairro Leodoro de Azevedo.

Por volta das 18h30, após os procedimentos da primeira prisão, a Força Tática, em patrulhamento na avenida do Lago, avistou um indivíduo com características semelhantes ao primeiro preso. O homem, ao perceber a viatura, abandonou sua bicicleta e tentou fugir, arremessando uma mochila no telhado de uma casa. Ele foi abordado e identificado. Na mochila, foram encontradas oito porções de maconha, dinheiro e uma balança de precisão.

O traficante, de 18 anos, com antecedentes por outros crimes, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.