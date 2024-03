Gramado: homem é encontrado morto com arma ao lado

A Polícia Civil de Gramado investiga as circunstâncias da morte de um homem, ainda sem identidade confirmada, cujo corpo foi encontrado por volta das 9h30min da manhã desta quarta (13).

A Brigada Militar foi acionada, em princípio para uma ocorrência de suicídio. O corpo foi localizado com um revólver .38 ao lado. O local foi isolado e a perícia foi acionada, pois nenhuma linha de investigação é descartada, nem homicídio, nem suicídio.

Segundo a Brigada Militar, a chamada ao 190 ocorreu por populares, os quais relataram o local do corpo, a rótula antes do Parque Snowland, próximo ao pórtico de Gramado, via Nova Petrópolis.