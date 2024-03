O que é Igreja?

No livro de Efésios, encontramos uma série de definições que nos esclarecem o que é a Igreja. Nunca antes, houve a necessidade de apurar essa verdade como em nossos dias! A confusão religiosa tomou conta de nossa sociedade. Há muita divergência, paradoxos e conflitos entre os assuntos e as entidades organizacionais que tentam nos ligar ao mundo espiritual. Isso, por incrível que pareça, tem sido o impedimento para as pessoas adquirirem o conhecimento e assumirem com compromisso a vida em Deus.

A confusão religiosa é proveniente das diferentes interpretações doutrinárias racionais da Bíblia. É óbvio que todos os cristãos, que amam ao Senhor Jesus, desejam fazer a Sua vontade, que é a edificação da Igreja. Contudo, a maneira de satisfazer a vontade do Senhor é que precisa ser revisada. No princípio da Era Cristã, os primeiros apóstolos ministravam à Igreja aquilo que haviam sido incumbidos pelo Senhor Jesus. Esse ministério produziu, entre os primeiros cristãos, a genuína vida da Igreja, de que Cristo era a realidade e o conteúdo, ou seja, Aquele que preservava a unidade entre todos. Todavia, ao final do primeiro século, a Igreja começou a perder gradualmente o que Deus havia concedido aos cristãos e mergulhou em trevas por 1400 anos, tomando para si princípios heréticos e pecaminosos.

Entretanto, a partir do século XVI, Deus inspirou um homem, chamado Martinho Lutero a reintroduzir as verdades bíblicas na Igreja. A primeira verdade a ser restaurada foi a justificação pela fé e, assim, item por item, relacionado aos princípios da Igreja, passou a ser restaurado. Nos séculos seguintes, muitos ensinamentos essenciais foram restaurados. Essa restauração serviu de base, para que Deus, no começo do século XX, iniciasse a restauração do que, primordialmente, fora perdido: a genuína vida da Igreja.

Para que a genuína vida da Igreja seja recuperada, é necessário o exercício da fé em Cristo. Esse exercício de fé estabelece a Igreja, de acordo com a vontade de Deus. A Igreja de Deus é uma só em todo o Universo, mas expressa-se fisicamente em cada cidade. A Igreja verdadeira não é maior e nem menor do que a cidade onde está, pois é exatamente do tamanho da cidade, ou seja, do tamanho da comunidade que a compõe. Em Mateus 16:18, Jesus disse: “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja…”. O termo “a minha Igreja” indica que a Igreja é única, já tem um Dono e um nome que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se desejamos servir a Deus, temos de fazer o que Ele nos ensinou.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Avivamento”

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados, os pecados de outros crentes e os pecados da sociedade.

Nossa sociedade está diante de Ti, merecendo a Tua ira e a Tua justiça. Eu Te confesso o pecado da mornidão, apatia e mundanismo da parte dos crentes. Eu reconheço diante de Ti a perversidade de nossa sociedade e o seu merecimento de juízo. Eu me coloco em posição de confissão da horrível afronta feita a Ti, que está representada pela epidemia das drogas, do alcoolismo, da podridão moral, do aumento do crime, da falta de caráter moral das lideranças constituídas e comunitárias. Eu peço perdão e misericórdia pela idolatria do povo, pelo ocultismo que cresce a cada dia em nosso meio e a descarada adoração a satanás.

Senhor, que Tu não julgues nosso povo com fúria e com ira como fizeste com Sodoma, mas que Tu julgues com um poderoso derramamento de convicção de pecado. Que os pecadores gemam sob o peso de sua culpa até que as pessoas gritem como no Pentecostes: “que faremos?”. Eu louvo o Teu santo nome porque tenho medida suficiente de graça através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, para atender a este grito. Eu coloco o sangue da cruz e o poder da ressurreição contra os pecados e a rebeldia dos corações dos homens contra Deus, eu confio no Espírito Santo para nos conduzir e preparar e levar todos ao reavivamento. Eu reconheço que satanás e o reino das trevas, sobre o qual ele reina, conspiraram e armaram planos contra o reavivamento com esforços incansáveis. Satanás edificou o seu reino cuidadosamente para se opor a tudo o que é santo e bom.

Em nome do Senhor Jesus Cristo eu esmago e derrubo todas as fortalezas que satanás levantou para atrapalhar o reavivamento. Eu coloco toda a poderosa vitória da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo diretamente contra os planos de satanás de atrapalhar o reavivamento. Eu derrubo as fortalezas das lealdades religiosas que cegam e amarram a tantos. Eu derrubo as fortalezas de falta de oração e do relaxamento com a Palavra de Deus. Eu reivindico para o Senhor Jesus Cristo o terreno que satanás está reivindicando como um meio de impedir o reavivamento e afirmo que os planos do diabo foram completamente derrotados através da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu derrubo todos os planos de satanás de desviar o reavivamento quando ele vier.

Eu invoco o Espírito Santo para garantir a sabedoria e o discernimento aos líderes do reavivamento que forem escolhidos por Ti, para a liderança. Que este reavivamento pelo qual estou orando seja maior que qualquer outro que tenha havido antes. Que ele sirva de purificação para a Igreja e a prepare para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele traga multidões para o Senhor.

Querido Jesus, Tu nos convidaste a vir e a comprar de Ti aquilo de que precisamos para o reavivamento. Dá-nos o ouro purificado pelo fogo das provações segundo o Teu soberano poder. Dá-nos as vestes brancas de Tua pureza conforme Tu vives Tua vida em nós. Dá-nos o colírio da unção do Espírito Santo para que vejamos a verdade espiritual, para que a retenhamos e apliquemos na prática. Eu abro a porta para o Teu senhorio, querido Salvador.

Eu Te convido a entrar em mim pessoalmente e em Tua igreja com uma nova visitação, para que sejas o soberano Senhor que és e para que possamos todos ter comunhão contigo na profundidade do Teu amor. Eu Te peço tudo isso e faço com louvor nos méritos e na dignidade do Senhor Jesus Cristo.

Amém.



BLOG DA TV MENORAH (www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah/)