Páscoa no Parque do Caracol tem caça aos ovos e ingresso infantil a R$ 9,90

Tradicional brincadeira e música ao vivo fazem parte das ações comemorativas de Páscoa do parque.

A época mais doce do ano se aproxima e o Parque do Caracol preparou atividades especiais e decoração lúdica para comemorar a Páscoa. As atividades acontecem de 14 de março a 7 de abril.

Durante o período, crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 9,90 nos bilhetes de acesso adquiridos no site oficial do Parque. Os visitantes poderão participar da tradicional brincadeira de caça aos ovos das 11h às 14h nos dias 16, 17, 23, 24, 29, 30 e 31 de março e 6 e 7 de abril. Quem for à procura dos ovos de chocolate também poderá encontrar outros prêmios como ingressos e vouchers em restaurantes da região. A ação é uma parceria com a chocolateria Waiss.

Também aos finais de semana, a partir de 16 de março até 7 de abril, os Protetores da Natureza, personagens criados exclusivamente para o Parque do Caracol, encontram o Sr. Coelho para interações com os visitantes das 11h às 14h.

“A Páscoa é uma data fundamental para a cidade e região, por isso, criamos ações que possam levar para dentro do Parque do Caracol o encanto tradicional da Serra Gaúcha nesta época do ano e, assim, tornar a experiência dos visitantes ainda mais especial.'”, explica o Gerente Geral Rafael Silveira.

Em apoio à Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), o Parque do Caracol também é patrocinador master da programação cultural “Nos Trilhos da Magia – Temporada de Páscoa“, que irá levar para as ruas da cidade atrações artísticas gratuitas, reforçando seu compromisso em abraçar iniciativas que impulsionam o turismo e o desenvolvimento de Canela.

Durante o período, as tradicionais atividades do Parque, como o Observatório Panorâmico, mirantes e trilhas ecológicas autoguiadas, playgrounds, redários, churrasqueiras, passeio de trenzinho na Estação Sonho Vivo, as cestas de piquenique e a Música no Parque funcionarão normalmente.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos:

Bilhete Gaúcho: R$ 52 (ingresso para pessoas nascidas ou moradoras no Rio Grande do Sul adquirido pelo site)

Bilhete Caracol: R$ 65 (Observatório Panorâmico não incluso) – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Bilhete Caracol + Observatório: R$ 79 – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Moradores de Canela são isentos.

Isenção:

Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

Cadeirantes

Guias de turismo inscritos na Cadastur

Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Ingresso promocional (R$ 9,90):

Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto. O bilhete promocional não inclui o Observatório Panorâmico. A promoção só é válida para compras através do site oficial do Parque.

Estacionamento: R$ 30

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/