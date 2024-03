Restam apenas duas vagas para as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal 

ACBF e Atlântico já estão garantidos na próxima fase

ACBF e Atlântico já estão nas semifinais da Super Copa Gramado de Futsal. As duas equipes venceram seus dois jogos na competição e estão com 100% de aproveitamento. Restam duas vagas que serão decididas hoje (13) na terceira e última rodada da fase classificatória.

A rodada desta terça-feira (12) iniciou com a vitória do Campo Mourão por 5 x 3 sobre o Minas Tênis Clube. O Minas com duas derrotas não tem mais chances de classificação. Na sequência um grande clássico do Futsal nacional. JEC Krona e ACBF protagonizaram um grande duelo digno de uma final. A ACBF aproveitou melhor as chances e venceu pelo placar de 4 x 2.

No terceiro jogo da segunda rodada, Praia Clube e Santo André/Intelli não saíram do zero. O Praia é a equipe com mais chances de buscar uma vaga nas semifinais. No último jogo da noite, o Atlântico venceu a Assoeva pelo placar de 4 x 2 e garantiu a classificação. Assoeva não tem mais chances de classificação.

Nesta quarta-feira, dia 13, acontece a terceira e decisiva rodada da competição:

14 horas – Santo André/Intelli x ASSOEVA

16 horas – Atlântico x Praia Clube

19 horas – ACBF x Campo Mourão

21 horas – JEC Krona x Minas Tênis Clube

Os resultados das rodadas foram estes:

1ª RODADA – segunda-feira, dia 11 de março.

JEC Krona 1 x 0 Campo Mourão

Atlântico 4 x 1 Santo André/Intelli

ACBF 1 x 0 Minas Tênis Clube

Praia Clube 4 x 0 ASSOEVA

2ª RODADA – terça-feira, dia 12 de março.

Campo Mourão 5 x 3 Minas Tênis Clube

JEC Krona 2 x 4 ACBF

Praia Clube 0 x 0 Santo André/Intelli

Atlântico 4 x 2 ASSOEVA

O acesso aos jogos que acontecem no Ginásio Perinão em Gramado é gratuito e tem transmissão da fase classificatória, semifinais e final pelo Canal BandSports e NSports.

