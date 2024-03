Secretaria da Saúde realiza feira de adoção no Festival Pet Gramado no final de semana

As feiras de adoção de animais de estimação promovidas pela Secretaria da Saúde têm alcançado êxito notável, e a próxima oportunidade para adotar um novo amigo peludo ocorrerá neste sábado (16) e domingo (17). O evento acontecerá em conjunto com o Festival Pet Gramado, no Parque Tomasini, das 10h às 12h.

O Festival Pet Gramado é uma celebração gratuita que reunirá mais de 24 marcas pet, além de oferecer palestras sobre gestão pet, temas veterinários, comportamento animal e até mesmo competições de groomer, entre outras atividades. Este evento representa uma oportunidade imperdível para os amantes de animais desfrutarem de momentos especiais com seus companheiros de quatro patas.