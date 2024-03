Troféu Infinito da Brocker Turismo premia principais clientes e anuncia grandes novidades

Decolar foi a grande vencedora deste ano, em evento que aconteceu na Casa Nuvole, em Gramado

A Brocker Turismo premiou, na noite desta terça-feira, dia 12/03, as Operadoras, OTAs do trade turístico brasileiro e mercado MICE que mais comercializaram o destino Serra Gaúcha através de seu receptivo. A cerimônia do Troféu Infinito foi realizada na Casa Nuvole, em Gramado, com a presença de convidados, premiados e autoridades. Além de anunciar os vencedores da premiação, o evento também apresentou uma grande novidade do Grupo Brocker para o mercado neste ano: a marca BRK Vivências Únicas, voltada para o segmento de luxo, com serviços exclusivos e atendimento diferenciado para clientes VIPs na região da Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra.

“Vocês aqui reunidos nesta noite representam uma força muito grande. Todo esforço em vendas feito por vocês, repercute aqui, na cidade, em nossa comunidade. E isso é muito importante e mostra a potência que vocês representam no turismo da Serra Gaúcha”, declarou a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães. “É uma noite de muita emoção e reconhecimento a grandes amigos e parceiros, principais players de turismo de lazer e eventos, que geram grandes negócios para o nosso destino”, apontou.

A lista dos top 10, baseada nas vendas de 2023, premiou empresas, entidades e profissionais nas categorias Eventos Corporativos e Viagens de Incentivo, Eventos Científicos – Congressos e Amigo Parceiro e Amigo Colaborador. Além disso, a 17ª edição Troféu Infinito teve duas novas categorias: Destaque Performance, para celebrar o compromisso incansável com a excelência e o constante aprimoramento, e Destaque Bustour, atração que completou 10 anos em 2023.

Premiados

A noite de premiação do Troféu Infinito homenageou as 10 operadoras que mais comercializaram o destino Serra Gaúcha em 2023. Também foram entregues os troféus Amigo Colaborador para Fabricio Klemann, coordenador de Operações do Grupo Brocker; Amigo Parceiro para Clésio Gobbi, empreendedor que instalou a primeira casa de fondue em Gramado, Arthur Andrade, do Panrotas, e Luiz Fernando Rodriguez, Secretário de Turismo do Estado; Destaque Performance para a Incomum; Destaque Bustour para a Azul; Eventos Científicos / Congressos para a Acontece; Categoria Corporativo para a Go Together Marketing e Incentive Travel.

Confira a lista das 10 operadoras / OTA de turismo premiadas no Troféu Infinito:

1º lugar – Decolar

2º lugar – Azul Viagens

3º lugar – Orinter Operadora

4º lugar – Viagens Promo

5º lugar – FRT Operadora

6° lugar – Cativa Operadora

7º lugar – Trend Viagens

8º lugar – Masterop

9º lugar – BWT Operadora

10º lugar – Incomum Viagens