Usuários do CAPs customizam porta-retratos para a Brocker Turismo

Usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) de Canela têm encontrado na arte uma forma de expressão e inclusão na sociedade. Recentemente, alguns usuários do CAPs tiveram a oportunidade de participar de um projeto especial em parceria com a Brocker Turismo, uma das principais empresas do ramo turístico da região.

O projeto consistiu na customização de porta-retratos que foram entregues como recordação aos premiados do 17º Troféu Infinito, reconhecimento para os maiores players de turismo de lazer e eventos que geram grandes negócios para o destino Serra Gaúcha.

Sob a orientação de profissionais Kuka Patzinger, Rosane Moura e do estagiário Ary Júnior os usuários puderam expressar sua criatividade e habilidades artísticas, decorando simples porta-retratos com flores customizadas e que refletem a singularidade e sensibilidade de seus criadores, proporcionando uma experiência enriquecedora tanto para os participantes quanto para aqueles que terão a oportunidade de apreciar as obras.

Para os usuários do CAPs, essa iniciativa representa mais do que simplesmente criar arte; é uma forma de se sentirem valorizados e integrados à sociedade, contribuindo de maneira significativa para o ambiente cultural e turístico da cidade. Além disso, a parceria com a Brocker Turismo abre portas para novas oportunidades de colaboração e inclusão social, demonstrando o potencial transformador da arte na vida das pessoas.

A Brocker Turismo, por sua vez, enaltece a iniciativa como parte de seu compromisso com a responsabilidade social e o apoio às comunidades locais. A empresa reconhece a importância de promover a inclusão e valorização de todos os indivíduos, e vê na arte uma poderosa ferramenta para alcançar esses objetivos.

A colaboração entre o CAPs e a Brocker Turismo é um exemplo inspirador de como a arte pode ser uma ponte para a inclusão e o desenvolvimento comunitário. Essa parceria não apenas valoriza o talento e a criatividade dos usuários do CAPs, mas também fortalece os laços entre a empresa e a comunidade, promovendo uma cultura de respeito, diversidade e solidariedade.