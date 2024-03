ACBF x Praia Clube e Atlântico x JEC Krona fazem as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal

Com o encerramento da fase classificatória da Super Copa Gramado de Futsal, quatro equipes jogam a semifinal nesta sexta-feira, dia 15, para definir os dois finalistas da competição.

No primeiro jogo desta quarta-feira (13) o Santo André/Intelli entrou na quadra com chances de classificação, mas acabou sendo derrotado pela Assoeva pelo placar de 3 x 2. Os gols da Assoeva foram marcados por Gugu, Dalmir e Jaime. Para o Santo André marcaram Michel e Mendes.

Na sequência, já classificados, Atlântico e Praia Clube jogaram para decidir a primeira colocação do Grupo B. O Praia largou na frente com gol do camisa 9, Fabinho. A equipe de Uberlândia segurou quase até o final, quando restando 1’46”, Erick marcou o gol de empate garantindo a primeira colocação da Chave para a equipe de Erechim. Final: 1 x 1.

Pelo Grupo A, ACBF e Campo Mourão entraram em quadra para confirmar uma das vagas. E o time de Carlos Barbosa venceu em um jogo muito disputado pelo placar de 2 x 1. Os gols da ACBF foram marcados por Barbosinha, restando 4″ para terminar o primeiro tempo, e Samuel na etapa final. Juninho descontou para o Campo Mourão no final da partida.

No último jogo da noite valendo pelo Grupo A, JEC Krona e Minas Tênis Clube, fizeram um confronto onde o time de Joinville buscava pelo menos um empate para a classificação e a equipe de Belo Horizonte tentando um milagre para classificar. Após um primeiro tempo em 0 x 0 o JEC abriu o placar com Éder Lima no início da etapa final. E ficou assim, 1 x 0 para a equipe de Joinville que garantiu a classificação.

Os resultados da fase classificatória foram estes:

1ª RODADA – segunda-feira, dia 11 de março.

JEC Krona 1 x 0 Campo Mourão

Atlântico 4 x 1 Santo André/Intelli

ACBF 1 x 0 Minas Tênis Clube

Praia Clube 4 x 0 ASSOEVA

2ª RODADA – terça-feira, dia 12 de março.

Campo Mourão 5 x 3 Minas Tênis Clube

JEC Krona 2 x 4 ACBF

Praia Clube 0 x 0 Santo André/Intelli

Atlântico 4 x 2 ASSOEVA

3ª RODADA – quarta-feira, dia 13 de março.

Santo André/Intelli 2 x 3 ASSOEVA

Atlântico 1 x 1 Praia Clube

ACBF 2 x 1 Campo Mourão

JEC Krona 1 x 0 Minas Tênis Clube

As duas semifinais acontecem nesta sexta-feira, dia 15, às 19 e 21 horas.

ACBF x Praia Clube e Atlântico x JEC Krona. A ordem dos confrontos será definida por sorteio realizado pela Liga Gaúcha de Futsal às 16 horas de hoje (14).

E a grande final será no sábado (16) às 14 horas. Antes disso, ao meio-dia acontece o jogo das estrelas, uma grande atração da Super Copa Gramado de Futsal.

O acesso aos jogos que acontecem no Ginásio Perinão em Gramado é gratuito e tem a transmissão das semifinais e final pelo Canal BandSports e NSports.

A Super Copa Gramado de Futsal tem a realização da SER Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O patrocínio é da Krona Tubos e Conexões, KTO e CRESOL. A chancela e direção técnica é da Liga Gaúcha de Futsal. A Nedel é a bola oficial da Super Copa Gramado e a Rede Sky é o Hotel Oficial da competição.