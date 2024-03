Canela recebe investimentos do projeto Pavimenta para Rua Homero Pacheco

O projeto Pavimenta, lançado em 21 de junho de 2021 pelo governo do Estado no âmbito do programa Avançar, visa promover o aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária nos municípios do Rio Grande do Sul. Com um investimento total de R$ 379,6 milhões, o programa tem como objetivo principal melhorar as condições das vias urbanas, em parceria com as prefeituras locais. O Pavimenta está dividido em duas etapas e beneficiará 406 cidades, proporcionando ampliação e melhorias significativas na infraestrutura rodoviária.



Entre os municípios beneficiados pelo Pavimenta 2 está Canela, que verá a rua Homero Pacheco, no bairro Canelinha, receber melhorias. Já foram realizadas intervenções como calçadas e plantio de árvores, preparando o local para o processo de repavimentação de toda a sua extenção, desde o Canelinha até o bairro Ulisses de Abreu.



O investimento previsto para essa obra na cidade é cerca de 1,8 milhões de reais, demonstrando o compromisso do governo em promover o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da comunidade.



A assinatura para o recebimento dos recursos foi realizada ontem (13), em Porto Alegre, com a presença do Secretário Municipal de Obras, Marcelo Savi, e do prefeito Constantino Orsolin. A inclusão desta obra no programa foi intermediada pelo deputado estadual Carlos Burigo (MDB).