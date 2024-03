Escola municipal Padre Anchieta em Gramado recebe o programa papo de responsa da Polícia Civil.

Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de março, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Anchieta, em Gramado/RS, recebeu a visita da equipe da Polícia Civil, composta pela Delegada Fernanda Aranha, a Inspetora Sílvia Berro e o Comissário Maurício Viegas. O convite partiu da direção da escola e teve como objetivo promover um diálogo construtivo com 23 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes como bullying e violência contra a mulher, este último sendo abordado em consonância com um projeto em andamento na escola voltado para o combate a essa forma de violência. Os alunos participaram ativamente, levantando diversas questões relacionadas aos assuntos tratados.

Esta foi a primeira vez que a escola recebeu o Programa Papo de Responsa, uma iniciativa da Polícia Civil que busca promover debates e conscientização sobre temas sociais relevantes entre os jovens estudantes.