Fuzuê Cultural reunirá empreendedores locais em Canela no próximo domingo

Neste domingo, dia 17 de março, das 14h às 18h, o Gazebo Cultural será palco do aguardado Fuzuê Cultural, uma feira que promete encantar os moradores e visitantes de Canela. O evento, conhecido por reunir uma diversidade de produtos locais, contará com a participação de pequenos empreendedores da região, apresentando desde artesanato até opções de comidas especiais, como sem lactose e sem glúten, além de doces irresistíveis, açaí e cosméticos naturais.

Além dos expositores, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de uma programação artística variada. Os talentosos bailarinos da renomada Academia Neusa Martinotto e os alunos de música da Oficina da Música irão animar o ambiente com apresentações especiais, incluindo o lançamento da banda da escola de música. O músico Diogo Candiago também marcará presença, prometendo embalar o público com sua performance envolvente.

Entre os destaques dos expositores, estão o Point do Açaí, Flor de Lis com seus deliciosos doces low carb, Villa Romai, Piskita Arteira Atelier, Pé de Alecrim, Coletivo Criativo Entre Nós, Arte Latina Artesanato, Brechó Four Migas, Adriana Deon oferecendo quick massage, e o Atelier Bia Guria. A diversidade de produtos e serviços promete agradar a todos os gostos!

A entrada é franca, proporcionando a todos a oportunidade de prestigiar o Fuzuê Cultural e apoiar os talentosos empreendedores locais. O evento será realizado no Gazebo Cultural, localizado na Rua Dom Pedro II, 466. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 984345390. Não perca essa oportunidade de vivenciar o melhor da cultura e dos produtos regionais de Canela!