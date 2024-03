Márcio Boelter anuncia pré-candidatura a prefeito de Canela pelo PT

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) promoveu um encontro para apresentar novos filiados e pré-candidatos para as eleições municipais em Canela, realizado na última quarta (13). Entre os destaques do evento está a definição da chapa majoritária para a disputa pela prefeitura, com a pré-candidatura do Professor Márcio Gallas Boelter.



Em seu discurso, Boelter destacou a importância de trazer novas perspectivas e atenção para a cidade e seus habitantes, visando proporcionar um futuro com mais oportunidades para todos. Ele ressaltou que essa é a busca histórica do campo democrático representado pela Federação.



O presidente do PT de Canela, Francisco Laurindo, enfatizou a força do campo popular, que não hesita em expor suas ideias e lutas em prol do país e dos municípios. Já o presidente do PCdoB, Andrei Mendes de Andrades, destacou a necessidade de uma cidade que atenda às necessidades de todos os moradores, com foco na atenção e no acolhimento às pessoas, em contraposição aos interesses especulativos.

Andrei mencionou algumas questões negligenciadas, como o abandono de espaços públicos e o atraso na entrega de promessas, como a creche na escola Tio Beto, cujos terrenos foram cedidos para especulação imobiliária, mas a construção ainda não foi concluída.



A Federação Brasil da Esperança se comprometeu a ser uma força presente e atuante em Canela durante as eleições, oferecendo uma oportunidade para uma mudança significativa na política local, algo que a comunidade tanto necessita.



Ainda, o presidente do PT de Canela, Francisco Laurindo, é nome colocado como pré-candidato a vice-prefeito.