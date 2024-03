Movimento de Combate à Violência de Gramado recebe importante apoio financeiro dos clubes de serviços

No último encontro realizado na segunda-feira, 11 de março, o MOCOVI (Movimento de Combate à Violência de Gramado) recebeu um valioso apoio financeiro por meio da generosidade dos clubes de serviços locais. “O montante, proveniente do trabalho conjunto realizado durante o evento Natal Luz, representa um marco significativo para a nossa organização”, afirma o presidente da entidade Josiano Schmitt.

A Delegada de Gramado, Fernanda Aranha, participou representando as forças de segurança, juntamente com membros do MOCOVI. Conforme ela: “os recursos recebidos desempenharão um papel crucial no fortalecimento das atividades dos serviços e na continuidade dos nossos esforços em prol da segurança e da comunidade”.

Os repasses recebidos foram:

– Rotary Club: R$ 12.402,00

– Orbis Hortênsias: R$ 5.000

– Lions Club: R$ 12.000,00

– Orbis Várzea: R$ 10.000

– Orbis Gramado: R$ 8.000

– Rotary Amizade: R$ 6.500

“Expressamos nossa sincera gratidão à comunidade local, aos voluntários e às generosas doações que tornaram possível este importante apoio. Acreditamos firmemente que a segurança é o nosso maior patrimônio e continuaremos trabalhando incansavelmente para promover um ambiente seguro e acolhedor para todos”, finaliza Josiano Schmitt.