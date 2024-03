Nova empresa assume prestação de serviços médicos em Canela

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela realizou recentemente um processo licitatório para contratação de empresas prestadoras de serviços médicos, uma vez que o contrato anterior atingiu seu limite legal.

O novo contrato com a empresa vencedora, Elo Serviços de Saúde Ltda, entrou em vigor no dia 12 de março.

Essa contratação visa a prestação de serviços médicos na especialidade de clínico geral, para atendimento ambulatorial em diversas unidades de saúde do município.

Cabe destacar que o município conta em seu quadro, quatro clínicos gerais concursados , assim como vinte e dois médicos contratados para atender diversas especialidades.

O secretário de Saúde, Álvaro Grulke, informou que oito médicos clínicos gerais já estão atendendo desde o início do contrato.

Também foi chamado através do concurso público, um clínico geral que iniciou suas atividades na data de hoje (14.3) e um ginecologista que iniciará até o final do mês.

No entanto, as empresas vencedoras do certame na área de especialidades médicas estao desistindo do contrato por estarem com dificuldades na contratação de profissionais.

A secretaria está buscando soluções com apoio jurídico para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Grulke ressaltou a importância da compreensão de todos durante esse período de transição e enfatizou o compromisso em fornecer um serviço ainda mais qualificado. “A prioridade da secretaria é o bem-estar e a saúde dos cidadãos de Canela” finalizou.