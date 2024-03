Páscoa em Gramado lança Festival Internacional do Chocolate Artesanal

O segundo final de semana da 9ª Páscoa em Gramado será marcado pelo lançamento do Chocolat Gramado 2025 – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, que ocorre nesta sexta-feira (15), a partir das 18h, na Rua Coberta. Em sua avant première, o Chocolat Gramado terá dois finais de semana de programação especial.

Conforme o embaixador do Chocolat Gramado, Ricardo Campos, o objetivo da avant première é apresentar o conceito do evento que será realizado em 2025, que é voltado para turistas, trade, profissionais da indústria chocolateira e amantes do chocolate. Palestras, atelier com degustação de chocolates de origem e cacau, além de um profissional preparando uma escultura em chocolate ao vivo fazem parte das atrações. “O público terá uma ideia do que será o grande evento do próximo ano. Nossa expectativa está muito alta. Será a primeira vez que teremos um festival do gênero na cidade”, afirma Campos.

Além do lançamento do Chocolat Gramado, o final de semana está repleto de atrações artísticas e culturais na Rua Coberta, na Vila de Páscoa e na avenida Borges de Medeiros. No sábado e domingo, às 15h, ocorre a tradicional Parada de Páscoa na Borges. Já na Rua Coberta, o Espaço Kids Casa Lúdica diverte os pequenos com jogos educativos, das 11h às 20h. Na Vila de Páscoa, que fica na Praça das Etnias, o Coelho Pascoalino recebe crianças e adultos de sexta a domingo, das 16h às 18h30. O espaço funciona diariamente, das 9h às 21h.

Com 25 dias de atrações gratuitas, a 9ª Páscoa em Gramado continua até 31 de março de 2024. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Vitivinícola Jolimont. Copatrocínio: Havan. Apoio: Florybal Chocolates, RBT Internet e Pagbank Banco Completo. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaboração: Casa Lúdica Gramado e Fecomércio Sesc/Senac. Apoio institucional: Achoco Gramado. Agente cultural: Marca Produções Artísticas e Leão Produções. Financiamento: Pró Cultura, Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.

PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO FINAL DE SEMANA

Sexta-feira (15)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Carol Thoen e Alisson, na Rua Coberta

14h – Oficina Senac Chef Kids – Confeitando com Chocolate (Das 14h às 17h), na Rua Coberta

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – Casal Candy: contando uma história doce, na Vila de Páscoa

18h – Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, na Rua Coberta

18h30 – Oficina Adulto Senac, na Escola Senac Gramado

Sábado (16)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – A Páscoa dos Bichos, na Vila de Páscoa

Domingo (17)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – A Páscoa Mágica da Sra. Coelho, na Vila de Páscoa