Polícia Civil e SUSEPE cumprem buscas no interior do presídio de Canela

Uma investigação da Polícia Civil resultou em buscas nas celas do Presídio Estadual de Canela na manhã desta quinta-feira (14). A operação, realizada em conjunto com a SUSEPE através do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da 7ª Região Penitenciária, teve como objetivo localizar esconderijos de drogas, celulares e outros itens ilícitos utilizados pelos detentos.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, informou que a Polícia Civil de Canela identificou os locais onde os presos ocultavam os materiais ilícitos por meio de uma apuração minuciosa com o uso de técnicas avançadas de investigação policial. A ação, que envolveu cerca de 50 agentes, foi considerada bem-sucedida, resultando na apreensão de uma quantidade significativa de materiais, que estão sendo contabilizados.