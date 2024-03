Canela recebe o Seminário Estadual de Artesanato: momento de troca de experiências e conhecimentos 

No turno da tarde foi o momento de troca entre os artesãos da cidade com a exposição dos seus produtos.

Aconteceu na quinta-feira (14), no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA o Seminário Estadual de Artesanato, na oportunidade os participantes puderam desfrutar de duas palestras sobre como maximizar as vendas para artesãos.

No turno da tarde ocorreu a exposição dos artesãos canelenses, transformando o CIDICA em uma linda mostra de artesanato.

Além de todo o conhecimento e experiência adquiridos durante o evento, os artesãos puderam encaminhar sua carteirinha de artesão na hora. “A carteirinha traz muitos benefícios para gente, como foi explicado durante o seminário, que também foi muito importante a participação e hoje a carteirinha sai na hora né, não precisa esperar 30 ou 60 dias como já aconteceu. O seminário foi muito importante, pois aprendemos coisas que não sabíamos, para nós que somos artesãos muitas vezes tudo é artesanato e não é” relata Juliana Graziola a primeira artesã a ter sua carteirinha confeccionada durante o evento.

“Hoje foi um dia histórico para Canela e o CIDICA, quando recebemos as 3 Associações de Artesãos do município, que em comum acordo, expuseram seus trabalhos e sua arte, algo inédito na gostos do artesanato canelense”, relatou o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município.

Quem não conseguiu estar no evento, mas deseja ter sua carteirinha de artesão, pode entrar em contato com o CIDICA através do fone (54) 3282-5167 ou presencialmente no endereço, Rua São Francisco, 199 – Boeira e tirar suas dúvidas.

Documentos necessários para solicitação;

– Identidade (CPF + RG)

– ⁠comprovante de residência

– ⁠3 peças prontas da técnica

– ⁠terminar uma peça no momento da avaliação

– ⁠foto 3×4 (se tiver, se não é possível tirar na hora)

– ⁠em caso de renovação, trazer a carteira antiga (e a técnica caso deseje adicionar alguma nova)