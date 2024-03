Espaço dos fornos coloniais no Centro está reaberto após reforma 

Localizada no interior da Praça das Etnias, estrutura funciona diariamente, das 8h às 18h30!

A área pública mais cheirosa e saborosa do Centro de Gramado está reaberta. Trata-se do espaço dos fornos coloniais, localizado junto a Praça das Etnias, no Centro da cidade. A estrutura permaneceu fechada pelo período de dez dias para receber reformas e adequações e nesta sexta-feira (15) voltou a funcionar normalmente. A obra foi executada pela própria Associação dos Fornos de Gramado, buscando oferecer uma infraestrutura ainda melhor para os agricultores e visitantes que procuram o local. O vice-presidente da entidade, Severino Ecker, conta que foram realizadas pinturas internas e externas, instalação de placas indicativas e novos equipamentos, além de reparos na rede elétrica e manutenções em geral. “O ambiente atende todas as normas de trabalho e ficou mais apropriado para as necessidades dos agricultores no dia a dia. Vai melhorar a logística e contribuir com nosso trabalho”, relata Severino.

Os fornos coloniais funcionam diariamente, das 8h às 18h30, onde 186 famílias do interior de Gramado se revezam para a comercialização dos seus produtos. No local os visitantes encontram diversos tipos e sabores de pães caseiros e cucas, além de biscoitos, apfelstrudel (doce de maça) e outras delícias típicas dos imigrantes. O turista Djalma Batista Almeida, de Sorocaba (SP), aprovou a revitalização do espaço. “Está muito bom! O atendimento é excelente e percebemos os cuidados com a higienização. Pelas redes sociais vimos que teria esta reforma e o resultado foi maravilhoso. Dá vontade de levar tudo para casa”, comentou Djalma. Já o coordenador das Agroindústrias de Gramado, Eliezer Lima, destaca a parceria entre o poder público e a Associação dos Fornos. “Quem ganha é a cidade de Gramado”, completa Eliezer.