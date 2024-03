Polícia Civil divulga resultado das apreensões realizadas no interior do presídio de Canela

No início da manhã desta quinta-feira (14), uma investigação conduzida pela Polícia Civil desencadeou uma operação de busca nas celas do Presídio Estadual de Canela. A ação, realizada em conjunto com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), por meio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da 7ª Região Penitenciária, teve como objetivo localizar esconderijos de drogas, celulares e outros materiais ilícitos utilizados pelos detentos.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, destacou que a Polícia Civil de Canela conseguiu identificar os locais onde os presos escondiam os objetos ilícitos por meio de técnicas avançadas de investigação policial. A operação mobilizou cerca de 50 agentes e foi considerada um sucesso, resultando na apreensão de uma grande quantidade de materiais proibidos.

Entre os itens confiscados estão 32 telefones celulares, 22,9g de cocaína em porções (buchas), 31,6g de maconha em porções, 2 comprimidos de ecstasy, 22 carregadores, 29 chips, 24 cabos, 07 baterias, 01 balança, 07 fones de ouvido e R$ 1.573,00 em dinheiro. Esta apreensão é uma das maiores já realizadas no interior do Presídio Estadual de Canela.

A Polícia Civil de Canela ressalta que, mesmo após estarem detidos, os criminosos continuam sendo alvo de investigações para a aplicação de novas penas.