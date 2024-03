Polícia Civil realiza operação para combater tráfico de drogas e associação ao tráfico em Gramado

Polícia Civil de Gramado prende oito investigados, apreende drogas e veículo.

Nesta manhã (15/03), uma equipe de policiais civis da Delegacia de Gramado, com o apoio das Delegacias de São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, Canela e da Delegacia de Polícia Regional, conduziu uma operação de busca e apreensão em seis locais nas cidades de Gramado e Canela.

Na residência de um dos investigados, localizada no bairro Mato Queimado, conhecido como “Toca da Onça”, em Gramado, foram encontradas drogas prontas para venda, incluindo 96 porções de cocaína, totalizando 40 gramas, além de anotações relacionadas à contabilidade da associação criminosa. Um veículo utilizado para o transporte de drogas também foi apreendido durante a operação.

As investigações da Delegacia de Gramado identificaram um esquema de tráfico de drogas na região, envolvendo indivíduos que realizavam o transporte de entorpecentes (conhecido como “tele-entrega”) e apenados do sistema prisional. No total, oito mandados de prisão foram cumpridos, incluindo quatro de apenados que cumpriam pena na prisão de Canela, enquanto outros três investigados permanecem foragidos.

A Delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Gramado, destacou a importância das ações policiais no combate ao tráfico de drogas na cidade, visando manter a segurança pública e reduzir os crimes patrimoniais. O Delegado Regional Gustavo Celiberto Barcellos elogiou o esforço e dedicação da Polícia Civil, especialmente da Delegacia de Gramado, em investigações qualificadas para reprimir o crime, buscando não apenas a prisão dos traficantes, mas também a apresentação de evidências sólidas para a manutenção da prisão e subsequente condenação. Ele também destacou o apoio das outras delegacias da região na execução das medidas, ressaltando a integração e união dos esforços policiais.

Após os procedimentos legais, os investigados serão encaminhados ao sistema prisional.