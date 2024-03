Prefeitura de Gramado abre processo seletivo para contratação de estagiários

A Prefeitura de Gramado divulgou nesta sexta-feira (15) o edital do Processo Seletivo Público para Contratação de Estagiários 01/2024. O processo será realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 09 de abril através do site http://www.cieers.org.br/.

Para inscrever-se, é necessário ter idade mínima de 16 anos na data da inscrição. Ao todo, são mais de 60 vagas disponíveis para nível médio, técnico e superior, além de cadastro reserva. “Estagiar na Prefeitura é uma ótima oportunidade profissional e queremos contar com a participação dos jovens da comunidade”, destaca a secretária da Administração, Débora Brantes.

O edital na íntegra pode ser acessado aqui: https://www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos