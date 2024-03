Coleção Heróis Farrapos será levada a algumas escolas municipais

O projeto multifacetado inclui uma exposição das imagens dos Heróis Farrapos, workshops conduzidos pelo designer Diego Santos e pelo professor de história Fabiano Santos, além de apresentação teatro de bonecos realizada pela Cia Daiene Cliquet Artes.

No dia 22 de março, a escola Bertoldo Opptiz receberá a coleção, seguida pela escola Zeferino José Lopes em 1º de abril e pela escola Barão do Rio Branco em 8 de abril. Essas atividades proporcionarão aos alunos uma oportunidade única de mergulhar na rica história da Revolução Farroupilha e explorar as fascinantes possibilidades da inteligência artificial, que compõem a essência da Coleção Heróis Farrapos, idealizada pelo designer Diego Santos.

Neste projeto inovador, Diego Santos mergulhou de cabeça na missão de reunir uma coleção impressionante de retratos dos icônicos personagens da Revolução Farroupilha, bem como os lanceiros negros e os indígenas, que fazem parte da história. Inicialmente concentrado nos líderes heroicos do movimento farroupilha, ele se dedicou a criar retratos tão vívidos e realistas que parecem saltar das páginas da história, graças ao uso da inteligência artificial.

“O lançamento da coleção foi um grande sucesso em 2023 e levar essa exposição para os alunos das escolas dos bairros mais afastados do centro da cidade é uma verdadeira alegria para nós. Além de aprenderem mais sobre a história, os alunos terão acesso a este apaixonante trabalho de criação gráfica, que utiliza ferramentas de inteligência artificial”, destaca Diego.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Diego Santos, acesse @diegosantos_design.

A Coleção Heróis Farrapos é uma iniciativa criada e produzida por Diego Santos, contemplada no Edital 08/2023 – Tem Cultura em Canela 2023, financiada por emendas da Câmara de Vereadores, Prefeitura de Canela e pelo departamento de cultura do município.