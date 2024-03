Dono de recorde nacional, chef da Serra Gaúcha inicia disputa do Mundial de Pizzas nos EUA

Inicia nesta terça-feira, dia 19 de março, a 40ª Exposição Internacional de Pizza, um evento de renome mundial dedicado à culinária de pizzas. O evento será sediado em Las Vegas entre os dias 19 e 21 de março. Entre os milhares de profissionais que se reunirão para competir, estará o Chef Igor Cândido, pizzaiolo da Serra Gaúcha, que já conquistou recordes nacionais e vem aumentando sua participação em competições de nível internacional.

O Chef Igor, que comanda as unidades da Cândido’s Pizza Gourmet, é conhecido por sua paixão pela arte da pizza e sua habilidade em combinar influências culinárias de diferentes partes do mundo. Sua participação no Mundial nos Estados Unidos será a primeira em solo norte americano.

Para a competição nos EUA, Igor prepara uma criação única, que combina elementos clássicos da pizza italiana com toques especiais brasileiros e influências americanas. Sua cobertura promete surpreender os jurados, que incluem especialistas americanos e italianos, em uma competição às cegas.

“Venho me preparando e estudando para a competição há pelo menos um ano, estudando ingredientes, combinações e coberturas que possam surpreender os jurados no Mundial. Estou confiante e acredito que iremos trazer um excelente resultado“, destaca o chef Igor.

O destaque do pizzaiolo gaúcho não é recente. Em 2023, ele entrou para o livro dos recordes ao produzir a maior pizza do Brasil, um feito realizado em Serafina Corrêa, interior do RS. Além disso, conquistou o bicampeonato da Copa Brasileira de Pizzarias e obteve excelentes colocações em competições internacionais, incluindo o Mundial em Parma, Itália, e o Campeonato Sul Americano na Argentina.

Além da participação no Mundial nos EUA, Igor também está preparado para competir no Campionato Mondiale della Pizza, na Itália, nos dias 9, 10 e 11 de abril, onde disputará em quatro categorias diferentes. Em 2023 o chef foi campeão da classificatória brasileira em SP, na categoria pizza Teglia Romana e vice-campeão na categoria Pala Romana e com esses títulos garantiu a vaga direta para o Mundial de Pizzas na Itália