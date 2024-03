Fatalidade: capotamento deixa uma pessoa morta e dois feridos na estrada da Lageana

Um trágico acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 11h40min. Um veículo Jeep de passeio, modelo Toyota Bandeirantes, pertencente a uma empresa de turismo, capotou, resultando na morte de um homem e deixando outras três pessoas feridas.

A vítima fatal foi identificada como Caio Pereira do Nascimento, natural do estado de São Paulo. Ele ficou preso nas ferragens e infelizmente veio a óbito no local do acidente. Além dele, outras três pessoas ficaram feridas: duas mulheres, uma delas grávida, e um bebê. Todas foram socorridas pela equipe da agência de turismo e receberam atendimento médico de emergência. Apesar do susto, nenhum dos feridos apresentava lesões graves, porém estavam visivelmente abalados.

O trágico incidente ocorreu na estrada da Lageana, em Gramado, e mobilizou os Bombeiros de Canela, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil foi acionada e a área do acidente foi isolada para investigação pericial. Um registro de homicídio culposo no trânsito foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado.

Através de sua comunicação social, O Grupo Brocker, responsável pelo passeio Pé da Cascata, enviou comunicado à imprensa, o qual transcrevemos, abaixo, na íntegra.

“É com grande pesar que o Grupo Brocker informa sobre o acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 18, envolvendo um veículo de nossa frota durante um passeio na Estrada da Lageana, em Gramado. Infelizmente, esse acidente resultou na perda de uma vida e deixou outros passageiros feridos. Expressamos nossas mais profundas condolências à família e amigos da vítima e desejamos uma rápida recuperação aos feridos.

Nossa prioridade neste momento é garantir a assistência a todos os envolvidos. Estamos em contato direto com as famílias dos clientes afetados, oferecendo todo apoio e suporte possível neste momento difícil.

Também estamos dedicando esforços junto aos órgãos responsáveis para buscar prontamente o esclarecimento dos fatos.

As operações dos passeios na Estrada da Lageana ficarão suspensas até que haja clareza do ocorrido. Em quase de 30 anos de operação, este é o primeiro incidente grave ocorrido e nosso time está empenhado em buscar respostas e atender aos envolvidos.

Agradecemos muito a compreensão e o apoio de todos”.