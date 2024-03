JEC Krona é bicampeão da Super Copa Gramado de Futsal

Uma final digna de um grande evento do esporte nacional. Assim foi o encerramento da Super Copa Gramado de Futsal que consagrou a equipe do JEC Krona de Joinville (SC) como o grande bicampeão da competição. A equipe já havia vencido a competição em 2023, e agora este ano repete a conquista. A final realizada às 14 horas deste sábado (16) entre JEC Krona e Praia Clube de Uberlândia (MG) foi uma grande decisão.

O primeiro tempo terminou empatado, 1 x 1, com gols de Éder Lima para o JEC e Claudinho para o Praia. No início da segunda etapa, o Praia Clube virou o placar, 2 x 1, novamente com gol do ala/pivô, Claudinho. Mas Éder Lima deixou tudo igual e terminou em 2 x 2. A decisão foi para a prorrogação e o Praia Clube estava com o número de cinco faltas estouradas. Foi o suficiente para o JEC Krona passar à frente no placar. Com dois gols de tiro livre direto pelo excesso de faltas, Eder Lima colocou o time de Joinville na frente, 2 x 0 ainda na primeira etapa da prorrogação. O JEC na etapa final marcou mais duas vezes com gols de Kevin e Henrique, o Praia descontou com o pivô Fabinho. Final 4 x 1 para o JEC Krona e muita comemoração da torcida presente no Perinão, atletas e comissão técnica.

Resumo da final:

Campeão – JEC Krona de Joinville (SC) – Bicampeão 2023 e 2024.

Vice-campeão – Praia Clube de Uberlândia (MG).

Goleador – Éder Lima (JEC Krona).

Goleiro Menos Vazado – Thiago e Wolverine (Praia Clube).

Destaque da Final – Éder Lima (JEC Krona).

Jogo preliminar

A decisão de sábado (16) teve uma preliminar digna de um grande evento. Legends e Amigos da KTO fizeram uma apresentação para a torcida relembrar de grandes atletas da dupla Grenal e do futsal nacional. Na quadra, o goleiro Galatto, Dinho, Patrício, Edilson, Arilson, Ortiz, Fininho e Cezinha eram os destaques dos Legends. Nos amigos da KTO, Daniel Carvalho, Rafael Colling, Choco, Cassio, Boleiro e Pedro Netto protagonizaram uma grande apresentação. Final, 4 x 4.

O técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier, esteve prestigiando a decisão da Super Copa e fez a entrega do troféu para o atleta destaque da partida, Éder Lima.

A Super Copa Gramado de Futsal teve a realização da SER Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O patrocínio foi da Krona Tubos e Conexões, KTO e CRESOL. A chancela e direção técnica foi da Liga Gaúcha de Futsal. A Nedel foi a bola oficial da Super Copa Gramado e a Rede Sky foi o Hotel Oficial da competição.