Lançamento da Vitivinícola Jolimont é premiado em concurso internacional de Pinot Noir 

O Pinot Noir Querências do Sul conquistou a medalha de prata no concurso Mondial des Pinots na Suíça

Elaborado com uvas do terroir de excelência no município de Encruzilhada do Sul, o Pinot Noir Querências do Sul, lançamento da vitivinícola Jolimont, é composto por aromas pronunciados, taninos redondos e acidez equilibrada. O vinho em tom rubi, somado às notas de ameixa, amora, cereja, especiarias doces, funghi, chocolate e frutas secas garantiu a medalha de prata no concurso Mondial des Pinots, na Suíça, que reconhece os melhores vinhos elaborados com a casta.

Para a produção, foram utilizados somente cachos selecionados de uvas em perfeita sanidade e maturação. O vinho também maturou por 12 meses em barricas de carvalho francês, adquirindo aromas e sabores únicos, além de um alto grau de complexidade. Para a harmonização, indica-se combinar com massas de molhos vermelhos, pratos à base de cogumelos, carnes e queijo brie.

Segundo o enólogo da Jolimont, Joel Ferrari, a garrafa faz parte da linha “Querências do Sul”, que serve para enfatizar os Terroir de outras regiões, bem como diferentes tipos de uva que se adaptam em cada local. “Dessa forma, conseguimos explorar novos Terroir e trazer novidades aos nossos clientes com opções diferentes daquelas que são produção própria da Jolimont” – explica.

O Pinot Noir Querências do Sul já está à venda e pode ser encontrado nas lojas físicas da Jolimont ou através do e-commerce da marca.

SOBRE A JOLIMONT

A vitivinícola Jolimont é a vinícola mais visitada do Brasil e recebe, anualmente, mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas, que ocorre o ano inteiro. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua apenas com venda direta ao consumidor final, possui 19 lojas entre o município sede e Gramado, uma unidade em Campinas (SP), além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio – entre vinhos secos, suaves, espumantes e sucos -, com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 400 colaboradores. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.