Oficina ReciCRIATIVIDADE transforma materiais do dia a dia em arte nas escolas municipais de Canela

As atividades trabalham a mente das crianças e com isso melhoram a criatividade, coordenação motora e a capacidade de resolução de problemas.

Escolas da rede municipal de Canela recebem a oficina de arte ReciCRIATIVIDADE oferecidas por Daiene Cliquet , ela acontece no turno da tarde e busca dar novos significados para os materiais do dia a dia, como copos e canudos caixa de ovos e assim fazer a criança entender que muitos materias podem virar um brinquedo.

As atividades trabalham a mente das crianças e com isso melhoram a criatividade, coordenação motora e a capacidade de resolução de problemas dos participantes “A ideia do artesanato é trabalhar com coisas que iriam para o lixo e dessa forma elas ganham uma sobre vida, para criança é uma forma lúdica das crianças estimularem a criatividade, resolução de problemas, coordenação motora ou saber esperar a sua vez, essas atividades são importantes não só no nível de estar fazendo alguma atividade artística, mas no desenvolvimento pessoal da criança.” explicam César e Daiene Cliquet.

Os benefícios podem ser notados no dia a dia das crianças em sala de aula “elas são crianças bem organizadas com suas coisas, é uma coisa que já da notar nesse início de ano letivo” afirmam as professoras Jaqueline Loss e Sofia Bortoli das turmas 21 e 22 da escola Severino Travi, onde as atividades acontecem nas sextas-feiras

As atividades variam de acordo com a faixa etária das crianças, para os pequenos contação de histórias, para os maiores as atividades variam de confecção de fantoches até produção de curtas metragem. ”Eu gosto de assistir filme, eu gosto quando eles fazem fantoche e queria que tivesse mais vezes” conta com alegria Andrew do Luis dos Santos Borges de 8 anos.