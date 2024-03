Páscoa em Gramado: última semana para inscrições na Corrida do Coelho

Inscrições para Corrida do Coelho encerram na sexta-feira (22)

As inscrições para a Corrida e Caminhada do Coelho, que faz parte da programação da 9ª Páscoa em Gramado, encerram na próxima sexta-feira, dia 22 de março. Os atletas interessados em participar deste divertido desafio temático podem fazer suas inscrições pelo site www.pascoaemgramado.net.br. Cerca de 300 corredores de diversas partes do Rio Grande do Sul e de fora do Estado são esperados para a competição.

Com largada e chegada na charmosa Rua Coberta, a Corrida e Caminhada do Coelho ocorre no sábado, 30 de março, a partir das 7h da manhã. Os atletas ganharão medalhas de participação e troféus como premiação, de acordo com sua categoria. A competição terá provas nas modalidades 10 Km e 5 km de corrida, além de 3 Km de caminhada e das corridas kids, para crianças de 6 a 14 anos.

Com 25 dias de atrações, a 9ª Páscoa em Gramado vai até 31 de março de 2024. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Vitivinícola Jolimont.



