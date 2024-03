Secretaria de Assistência auxilia imigrantes em regularização e facilita acesso ao Registro Nacional de Estrangeiro em Canela

Durante o atendimento é possível emitir a documentação necessária para fazer a solicitação da Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM

A Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação – SMADSCH está prestando suporte aos imigrantes que desejam regularizar sua situação na cidade de Canela.

Durante o atendimento é possível emitir as declarações necessárias para fazer a solicitação do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, agendar a data para apresentar e essa documentação junto a Polícia Federal e ainda conseguir a isenção do transporte para as fases que são fora da cidade.

“É importante que não só os imigrantes tenham conhecimento da oferta deste serviço, mas que também a rede do município saiba da existência para poder referenciar e encaminhar as pessoas ao local correto. Além de, principalmente, viabilizar que essas pessoas possam acessar um direito básico.” destaca Gabriele Cavalli Bianchi servidora da secretaria

O atendimento começou em agosto de 2023 e durante o ano foram realizados, entre orientações, regularização e renovação, 80 atendimentos e de janeiro de 2024 até o momento foram realizados 68 auxílios.

Tabela de atendimentos 2023/2024

Total de atendimentos 2023 (agosto – dezembro) 80 atendimentos Perfil – Nacionalidade 38 Venezuelanos, 16 Cubanos, 17 Haitianos, 7 Argentinos e 2 Uruguaios Total de atendimentos 2024 (janeiro até 11/03) 68 atendimentos Perfil – Nacionalidade 40 Venezuelanos, 10 Cubanos, 12 Haitianos, 2 Senegaleses, 1 Colombiano, 1 Estado-unidense, 1 Peruano e 1 Congolense

Agendamento e orientações através do fone (54)3282-5140 ou pelo WhastApp (54)991776534, o atendimento acontece de segunda a sexta das 08h às 11h e das 13h às 16h , exceto nas manhãs de terças e quinta-feira.