Secretaria de Esporte e Lazer realiza 1° torneio de Handebol

No último domingo (17), o ginásio Pedro Tissot da Vila Olímpica, na Várzea Grande, recebeu 28 atletas divididos em 4 equipes para o 1° torneio de Integração de Handebol Feminino. A competição foi realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer após um encontro com atletas de Gramado que solicitaram a realização da atividade, a fim de fomentar a prática do handebol no município.



A ideia da Administração Municipal agora é ampliar o torneio. “Agradecemos a participação de todos e reafirmo que a Secretaria de Esporte está à disposição para trabalhar e dar apoio para que a modalidade do handebol cresça e se desenvolva na cidade”, diz o Secretário Lucas Roldo.

Crédito: Patrick Ferreira