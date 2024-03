Clínica ELEVE inaugura em Farroupilha: um legado de excelência e inovação

Neste mês, Farroupilha celebra a chegada da Clínica ELEVE, um marco na odontologia que nasce da união das consagradas Clínicas Essence de Bento Gonçalves e Garibaldi, além da OdontoPlus de Caxias do Sul.



Com mais de uma década de experiência, os empreendedores por trás dessas clínicas trazem para a ELEVE um legado de excelência e uma abordagem inovadora ao cuidado odontológico. Distinta por ser a única em Farroupilha a fazer parte do seleto grupo odontológico INFINITY, a Clínica ELEVE simboliza o mais alto padrão em qualidade e serviço. A filiação a INFINITY, um grupo de mentores odontológicos que promove uma filosofia de atendimento avançado e exclusivo, destaca a clínica como um centro de referência em inovações e práticas odontológicas.



Equipada com o que há de mais moderno em tecnologia odontológica e projetada para proporcionar conforto incomparável, a Clínica ELEVE ocupa 362 metros quadrados dedicados à arte de cuidar de sorrisos. Cada aspecto foi cuidadosamente pensado para refletir o compromisso com a personalização do tratamento e a excelência no atendimento.



A Clínica ELEVE tem a honra de ser conduzida pelo Dr. Felipe Fruet, um dentista consagrado no ramo odontológico e natural de Farroupilha. O Dr. Felipe estará pessoalmente à frente da clínica, prontamente esperando por clientes para transformar sorrisos e vidas com a paixão e dedicação que o caracterizam. Os interessados podem visitar a Clínica ELEVE na Rua Barão do Rio Branco, 151, no centro de Farroupilha, e descobrir a diferença que a expertise, a paixão e a inovação podem fazer na experiência odontológica.