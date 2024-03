Búfalo inteiro e open de churrasco: Festival em Gramado deve reunir 2 mil pessoas neste sábado 

Acontece neste sábado, dia 23 de março, o festival de churrasco Confraria SG em Gramado. O evento tem formato open churras, onde os visitantes podem se servir de churrasco à vontade, em um circuito formado por 15 estações, por mais de seis horas. O evento integra o calendário oficial de eventos do município.

A organização estima reunir cerca de 2 mil pessoas na Arena SG, na Serra Grande. O festival terá a presença de 150 assadores do Brasil, Uruguai e Argentina, distribuídos em 15 estações com diferentes técnicas de assados.

Estações de hambúrguer, vegetariana, linguiças especiais, choripan, costelão, wagyu, cordeiro, menarosto, matambrito, leitão, panceta, frango e risotos são algumas das atrações. Destaque para a participação internacional da Ascribu e Búfalos El Dourado. A estação internacional contará com um búfalo inteiro e será comandada pelo chef argentino Saulo Morinigo de Corrientes, Argentina.

Ao todo, o evento em março deverá servir cerca de duas toneladas de churrasco e mais de 10 mil litros de chope.

As atrações musicais ficam por conta da Dj Michele Wender, banda The Travellers e a dupla Lucas & Felipe. Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

O local da Confraria SG é a Arena SG, na Estrada Serra Grande, 3550 – Bairro Serra Grande – Gramado. A iniciativa é da empresa gramadense SG Facas Artesanais, com 16 anos de atuação no mercado e líder em cutelaria artesanal no Sul do país, em parceria com Schima Assador.

Estão confirmadas as seguintes marcas, cervejarias e frigoríficos: Tecnisan, SM Tendas e Coberturas, Plug Som, Agro dos Guri, Bela Vista Alimentos, Sicredi, Deutschips, Suprema Associados, RBT Internet, Ely Couros, SLC Máquinas, Santo Trago, Laghetto Hotéis, Farmácias Associadas, Scheer Churrasqueiras, Lance e HS Consórcio, Pró Solar, Cervejaria Bela Vista, Fruki, Cervejaria Rasen, Cia do Chopp, Carneiro do Sul, Salga Artesanal, Massas Romena, Cervejaria Gazapina, Frigorífico Coqueiro, Frigorífico Madú, Búfalos El Dorado, Nutrifrango, Frigorífico Borrússia, Santa Fé Alimentos, M Carnes, Churrasul e GL21 Segurança e Suportes em Eventos.

SERVIÇO

14ª edição Confraria SG Festival de Churrasco Gramado

23 de março de 2024

Das 11 às 18 horas

Open churras e open chope

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/14-confraria-sg-o-maior-festival-de-churrasco-da-serra-gaucha/2263999?referrer=confrariasg.com.br