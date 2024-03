Convidados nacionais e internacionais do South Summit sobem a Canela

Experiência envolveu natureza, cultura, arquitetura, arte e enogastronomia – pilares que compõem a identidade do Kempinski Laje de Pedra, primeiro da bandeira na América do Sul -.

Palestrantes, jornalistas, autoridades e painelistas do South Summit Brazil 2024 foram recebidos em Canela no dia 19 de março – antes do início da programação na capital, para uma tarde de imersões no futuro Kempinski Laje de Pedra. O complexo marca a estreia da Kempinski, uma das redes mais prestigiadas da Europa, na América do Sul. Debruçado sobre o Vale do Quilombo, o empreendimento insere a cidade, assim como toda a região dos Campos de Cima da Serra, no mapa do turismo de luxo no mundo.

Promovido pelo Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences em parceria com a Wine Locals – plataforma especializada em experiências com vinho, o encontro iniciou com um almoço harmonizado no 1835 Carne e Brasa. O restaurante é uma das nove operações gastronômicas confirmadas do futuro hotel, referência em culinária gaúcha com um toque de contemporaneidade. A programação seguiu com tour exclusivo pelo empreendimento, degustação premium de vinhos brasileiros em cinco tempos e encerrou com drinks ao pôr do sol, no deck do Salão Vale do Quilombo.

“Ao mesmo tempo que valoriza as raízes da cultura gaúcha, o Kempinski Laje de Pedra propõe uma vivência única para quem visita o empreendimento, de forma a inovar o turismo de luxo do país e ampliar a visibilidade deste aspecto natural e ambiental da Serra e Campos de Cima da Serra, paisagem declarada pela Unesco como patrimônio mundial e que remete aos 200 milhões de anos de sua formação. A inovação é o ponto de contato entre o futuro hotel e o South Summit. O que se encontra aqui faz parte desse ecossistema que constrói o futuro”, comenta Márcio Carvalho, sócio do Kempinski Laje de Pedra.

“A Wine Locals nasceu da inovação de beber vinho e viver esse mundo. Estamos onde o vinho está e trazer essa bebida tão tradicional e milenar para um evento como o South Summit, faz todo o sentido pra nós. E claro, realizar um momento com convidados exclusivos no cenário do Kempinski Laje de Pedra, com a bandeira que é referência mundial em experiências de nível, conecta o melhor dos mundos”, comenta Matheus Vigel, COO da Wine Locals.

Para Phillipp Klose, CEO da Rödl & Partner South America – principal empresa de consultoria com padrão alemão no Brasil, a experiência foi surpreendente. Primeira vez em Canela, Klose se encantou em saber da região que hoje está junto com o Machu Picchu entre os locais considerados sagrados da América do Sul. “Já estive no Kempinski em Cuba e sei da qualidade dessa bandeira hoteleira. Aliada a este lugar incrível e junto do povo gaúcho, o novo hotel com certeza será um sucesso”, comenta Klose. Rafael Martins, sócio gaúcho e responsável pelo novo escritório da Rödl & Partner em Porto Alegre, já conhecia a região e no passado já havia frequentado o antigo Laje de Pedra. A vista, porém, o encantou. “Estamos acostumados com a cultura alemã, sabemos o quanto prezam pela qualidade e nos identificamos muito com isso. Mas isso é fenomenal e essa conexão do gaúcho, nesta natureza incrível e a bandeira Kempinski garante o sucesso do futuro empreendimento”, finaliza Martins.

Em fase de retrofit, o empreendimento marca a entrada da rede mais tradicional da Europa na América do Sul, hoje com seleto portfólio de destinos turísticos também na Ásia, Oriente Médio e África. Hoje, o Espaço Kempinski Laje de Pedra conta com uma intensa programação que antecipa algumas das experiências que poderão ser usufruídas no futuro empreendimento, como galeria de arte, o Bar do Laje, o Wine Bar, a loja argentina La Victória, o Restaurante 1835 e os apartamentos modelo. Com previsão de inauguração em 2026, o complexo reunirá residências sofisticadas e um hub de serviços e experiências exclusivas, com nove operações gastronômicas, quatro piscinas, Spa com mais de mil metros quadrados, Fitness Center, teatro, lojas, centro de convenções e enfermaria com telemedicina.

Em Porto Alegre, o South Summit Brazil 2024 acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Cais Mauá. Contará com mais de 800 palestrantes, além de empresas, startups e fundos de investimento, e um público previsto em mais de 20 mil pessoas durante os três dias de evento.