Moradores alertam para contas falsas da Corsan sendo distribuídas em Canela

A reportagem da Folha recebeu denúncia de moradores do Bairro Palace Hotel, no qual, desde ontem (19), golpistas estão distribuindo contas de água falsas, nas residências. Ainda hoje, ruas como a Godofredo Raymundo, Brasília e Honduras tiveram a distribuição de boletos falsos.

Segundo os moradores, os golpistas estão entregando supostas contas da Corsan como se estivessem atrasadas as contas para efetuar o pagamento, o Pix que vem nas contas direciona para uma conta do Citibank.

“A conta é tão bem feita que até fiquei na dúvida se realmente não era da Corsan, com todas minhas informações, inclusive os valores correspondem aos meses, porém realmente é um golpe”.

A reportagem da Folha alertou as autoridades de segurança e a Corsan sobre a denúncia dos moradores.

Se você tem alguma informação sobre as contas falsas, veja como denunciar.

(54) 99614-4216 – WhatsApp da Polícia Civil

(54) 98434-6389 – WhatsApp da BM Canela, ou 190

(54) 98137-8565 – WhatsApp do Proprietário