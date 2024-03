No próximo domingo: 2ª Edição da Campanha Capacete Rosa promovida pelo Corpo de Bombeiros de Canela inclui torneio de vôlei feminino

O Corpo de Bombeiros de Canela promoverá no próximo domingo a 2ª Edição da Campanha Capacete Rosa, com um imperdível torneio de vôlei feminino. Em honra ao Dia das Mulheres, o evento visa conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e homenagear Cristiani Brito, esportista e atleta do Fênix Vôlei que infelizmente veio a falecer recentemente vítima de câncer.



Cristiani Brito foi uma participante ativa da primeira edição da Campanha Capacete Rosa e deixou seu legado como uma mulher determinada que lutou bravamente contra a doença. Por isso, a campanha ressalta a importância da detecção precoce do câncer de mama, sempre incentivando a realização de exames regulares e promovendo a solidariedade entre as mulheres.

O torneio contará com dez equipes: oito equipes de Canela, uma de São Leopoldo e uma de São Marcos. Os times competirão e os três melhores colocados serão premiados. Ademais, brindes serão sorteados durante o evento, proporcionando momentos de diversão e alegria para os participantes e espectadores.

Além do torneio, o evento oferece uma variedade de atrações para todos os públicos, incluindo mulheres, homens e crianças. As atividades da campanha englobam oficinas infantis, aulas de zumba e futsal, serviços de atendimento psicológico e social, iniciativas de educação ambiental, áreas para fotos, food truck e muito mais!

O convite para o evento se estende a toda a comunidade de Canela, veja abaixo as informações:



Data: 24/03/2024 (domingo).

Local: Parque do Sesi.

Horário: a partir das 14h.

Entrada: o ingresso do evento é um item de higiene pessoal, como pasta ou escova de dente, absorventes, sabonetes, entre outros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Dia 24 de março – Manhã

07:00-Check-in das equipes, retirada das camisetas e entrega dos alimentos.

07:30- Abertura Oficial do Evento com todas as equipes

07:45-Canto do Hino Nacional

07:50-Foto Oficial do Evento

08:00-Início do Torneio de Vôlei

08:00- Registro e distribuição das Pulseiras

08:30-Oficina Infantil Bonna Tintas (Espaço de oficina Kids no Campo)

08:30 – Aula Alongamento Corporal com JA Treinamentos (Espaço de Oficina Adulto no Campo)

09:30 Aula Funcional Kids JA Treinamentos (Espaço de oficina Kids no Campo)

09:30 Aula de HIT Adultos Ja Treinamentos (Espaço de Oficina Adulto no Campo)

10:30 Apresentação Padre Franco (Público Geral)

12:00: Almoço

Dia 24 de março – Tarde

14:00: Aula de Zumba Ja Treinamentos + Prof. Lisi Santos14:00: Contação de Histórias e entrega de livros Projeto Semear

15:00: Aula Kids JA Treinamentos Futsal

15:00 às 17:00: Pintura de Desenhos e Apresentação Palhaço Katatau Projeto Semear ها

15:00-16:00: Finais

16:30-17:30: PREMIAÇÃO e Sorteios

17:00-18:00: Encerramento

Espaço Externo na Feirinha da Mulher

Dih Vianna Salão de Beleza com maquiagens e penteados

Lojas Stilo 8 e Inpulse Finess com Roupas e Calçados

Baby Shop com Roupas Infantis Personalizadas

Marla Estética com Argiloterapia

UBS com exames de saúde e agenda para exames preventivos

2ª Vara Judicial de Canela com Atendimentos

OAB Mulher com atendimentos e esclarecimento de dúvidas

Grupo Reflexivo com psicólogo e atendimento social

Patram e Parque do Caracol – Jogos, Ações voltadas a Educação Ambiental

Espaço Externo no Campo

– JA Espaço de Treinamento com Oficinas Gazebo Adulto

– JA Espaço de Treinamento com Oficinas Gazebo Kids . Sala Kids com brinquedos

Espaço Externo Lateral Esquerda do Campo

– Exposição de carros antigos com as mulheres Das Antigas Volks Clube

Espaço Externo Frente do Campo

– Food Truck Marcio Hamburguer

– Mauricio VIP DOGS

– Som e comunicação com os comunicadores Alaor e Alessandro da Massa FM

Espaço Interno do Ginásio Palco

– Espaço Instagramável com Cati Decorações Mayā Tatuadora com tatuagens Flash Renata Jóias

Espaço Interno do Ginásio lateral da Quadra (Maridródomo)

-Barbearia Fogaça Cervejaria Farol

Espaço Interno do Ginásio

– Charlene Massoterapeuta com massagem relaxante Lilium Clinics SPA Folha de Canela com Transmissão ao Vivo das Finais

Espaço Externo em Frente ao Ginásio

– Pop Point Pipocas

– RG Monitor Sistemas e Segurança