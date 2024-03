Padre Ari promove momentos de Espiritualidade e Aconselhamento na Faccat

Todas as terças-feiras, um clima de reflexão e espiritualidade envolve as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), com o Padre Ari acolhendo a comunidade regional, funcionários e acadêmicos para um momento especial de fé e suporte.

É um período dedicado a encontrar serenidade interior e renovar a esperança diante das dificuldades da vida. Para aqueles interessados em participar do projeto “Acolhimento com Padre Ari”, gratuitamente, basta comparecer ao auditório 4 do Centro de Eventos da Faccat e desfrutar desse momento de conexão e reflexão.

A programação se inicia com uma missa às 19 horas. Após a celebração, o Padre reserva um momento para um bate-papo informal e aconselhamento espiritual individualizado. Não é necessário agendar previamente; todos são bem-vindos para participar e buscar orientação.

Essa iniciativa tem como objetivo auxiliar acadêmicos, funcionários, professores e membros da comunidade a enfrentarem desafios pessoais, profissionais e espirituais. O projeto de Aconselhamento é realizado anualmente, sendo uma oportunidade valiosa para encontrar apoio e fortalecer o espírito.