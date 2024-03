Palestra no Colégio Marista aborda democracia, segurança eleitoral e combate às fake news

A Justiça Eleitoral, em colaboração com o Colégio Marista, realizou nos dias 20 e 21 de março, palestras educativas sobre eleições, democracia e segurança eleitoral, direcionada aos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio proferidas pela Juíza Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral, Dra. Simone Ribeiro Chalela. O evento teve como objetivo, além de proporcionar uma compreensão mais ampla sobre o processo democrático e os desafios enfrentados durante as eleições, envolver os alunos que realizarão eleições para representantes de turmas utilizando o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas no dia 02/04/2024.

As urnas foram cedidas pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. As eleições comunitárias para o cargo de representante de turma estão sendo parametrizadas de acordo com as necessidades do colégio. Os nomes, números e fotos dos candidatos aparecerão na tela da urna eletrônica. De forma a se assemelhar a uma eleição oficial, serão constituídas mesas de recepção de votos, compostas por alunos e professores, bem como outras funções como fiscais de eleição e junta eleitoral.

Durante a palestra, os estudantes tiveram a oportunidade de explorar a importância da democracia como fundamento essencial para a sociedade, discutindo como as eleições desempenham um papel crucial nesse contexto. Além disso, foram abordadas questões pertinentes à segurança das urnas eletrônicas, elucidando os mecanismos que garantem a integridade e transparência do processo eleitoral.

Um dos pontos altos do evento foi a simulação de uma votação, na qual os alunos puderam vivenciar diretamente o funcionamento das urnas eletrônicas. Essa experiência prática proporcionou aos estudantes uma compreensão mais profunda sobre o processo democrático e os desafios enfrentados para assegurar a confiabilidade das eleições.

Outro tópico relevante abordado durante a palestra foi o fenômeno das fake news e seu impacto nas eleições e na sociedade em geral. A juíza destacou a importância de desenvolver habilidades críticas de pensamento e forneceu orientações sobre como identificar e combater a disseminação de informações falsas.

A Justiça Eleitoral reitera seu compromisso com a comunidade e empenho da instituição em promover o conhecimento e o engajamento entre os eleitores e futuros eleitores. Eventos como esse destacam a importância de capacitar a próxima geração de eleitores com o conhecimento necessário para participar ativamente do processo democrático.