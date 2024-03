Procissão de Ramos abre a Semana Santa na 9ª Páscoa em Gramado

O aspecto religioso é um dos destaques da programação da 9ª Páscoa em Gramado. Com duas grandes procissões ao ar livre, o Gramado Aleluia reúne momentos de fé e devoção. O Domingo de Ramos será celebrado com a tradicional Procissão de Ramos no próximo dia 24. O rito litúrgico começa, às 9h, com a bênção dos ramos na Vila de Páscoa, que está instalada na praça das Etnias.

Após a bênção, os fiéis partem em cortejo pela avenida Borges de Medeiros até a Igreja Matriz São Pedro. Ramos de oliveira serão distribuídos na Vila de Páscoa e ao longo do percurso. No largo da Igreja São Pedro, o elenco com 32 atores fará a representação bíblica da entrada de Jesus em Jerusalém. Depois, o público adentra na Igreja Matriz para a celebração da missa.

Além de intensa programação nas igrejas e templos, o Gramado Aleluia conta com outra procissão ao ar livre. Na Sexta-feira Santa, dia 29, a partir das 20h, ocorre na avenida Borges de Medeiros a Procissão dos Passos, que deve reunir um elenco de 400 pessoas entre artistas e comunidade católica.

Com 25 dias de atrações gratuitas, a 9ª Páscoa em Gramado vai até 31 de março de 2024. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Vitivinícola Jolimont. Copatrocínio: Havan. Apoio: Florybal Chocolates, RBT Internet e Pagbank Banco Completo. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaboração: Casa Lúdica Gramado e Fecomércio Sesc/Senac. Apoio institucional: Achoco Gramado. Agente cultural: Marca Produções Artísticas e Leão Produções. Financiamento: Pró Cultura, Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS

Quinta-feira (21)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

Sexta-feira (22)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta

14h – Oficina Senac Chef Kids – Confeitando com Chocolate (Das 14h às 17h), na Rua Coberta

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – Hoje é Páscoa, na Vila de Páscoa

18h30 – Oficina Adulto Senac, na Escola Senac Gramado

19h – Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, na Rua Coberta

Sábado (23)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Show de Mágica, na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – Contos de Páscoa – A Magia do Coelhinho (teatro de bonecos), na Vila de Páscoa

19h – Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, na Rua Coberta

Domingo (24)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

9h – Procissão de Ramos, da Praça das Etnias até a Igreja Matriz São Pedro

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, na Rua Coberta

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – A Páscoa dos Bichos, na Vila de Páscoa