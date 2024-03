Terceira edição do Festival Caminhos de Outono está confirmada para 11 e 12 de maio

A terceira edição do Festival Caminhos de Outono, evento desenvolvido pela Secretaria da Cultura de Gramado, e que ganhou o coração dos gramadenses, acontecerá nos dias 11 e 12 de maio. Realizado em meio à rua João Alfredo Schneider, o evento reunirá muita música boa, gastronomia e momentos de convivência, aliados à linda e tradicional estética do outono na cidade.



Um palco principal, um palco paralelo, duas estações de música na rua e uma qualificada praça de alimentação. Essa será a estrutura da terceira edição do Festival Caminhos de Outono, que contará com três grandes atrações principais, além da tradicional programação composta por artistas locais.



O evento, que começará às 11h e encerrará por volta das 20h, deve reunir cerca de 30 apresentações artísticas nos gêneros jazz, blues, bossa nova, MPB, erudito, entre outros.



Em caso de chuva, o evento será transferido para o final de semana seguinte.

Grande público acompanhou o evento na edição de 2023