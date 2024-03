Alerta de Tempestade no Rio Grande do Sul: Inmet emite avisos de grande perigo

Chuva, vento e cortes no fornecimento de energia elétrica já foram registrados na Região. Alerta é até as 22h desta quinta (21).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas de tempestades para o Rio Grande do Sul, válidos para esta quinta-feira (21). Os alertas, classificados como os mais severos (cor vermelha) e intermediários (cor laranja), abrangem praticamente todo o estado.

O alerta mais grave, em vermelho, indica condições de grande perigo e é válido das 4h ao meio-dia. Ele abrange o Norte, a região metropolitana de Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte.

O Inmet adverte sobre o risco de danos significativos, como estragos em edificações, quedas de energia elétrica, prejuízos em plantações, destelhamentos, alagamentos, derrubada de árvores e postes, além de transtornos no transporte rodoviário.O instituto ressalta a possibilidade de chuva intensa, entre 30mm e 60mm por hora, podendo acumular até 100mm ao longo do dia. Ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h, e queda de granizo em pontos isolados também são previstos.Apesar da abrangência dos alertas, algumas áreas do estado, como parte do Norte, dos Campos de Cima da Serra e do Litoral Norte, não estão incluídas.Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 6h, já foram registrados temporais e fortes ventos na Região das Hortênsias, ocasionando diversas quedas no fornecimento de energia elétrica.